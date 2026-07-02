Alcuni membri del governo, tra cui i due vicepresidenti del Consiglio, sono intervenuti a Villa Taverna per celebrare i rapporti tra Italia e Stati Uniti. La premier non era presente, ma il discorso si è concentrato sulla relazione tra i due paesi, sottolineando l’importanza dell’amicizia al di là delle polemiche. Gli interventi sono stati rivolti a rafforzare i legami e a evidenziare la collaborazione tra le nazioni.

AGI - Giorgia Meloni non c'è, ma il suo governo sì. Una folta pattuglia guidata dai due vicepresidenti del Consiglio che sul palco di Villa Taverna dedicano i loro interventi alla solidità dell'amicizia tra Italia e Stati Uniti. Parole cui fanno eco quelle della seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, che sottolinea: "l'amicizia tra il popolo italiano e il popolo degli Stati Uniti non è soggetta a discussioni, a momenti, a prese di posizioni o a strumentalizzazioni". L'occasione è ideale: Washington festeggia i 250 anni di indipendenza nello stesso anno in cui Roma celebra l'80esimo della Repubblica. Italia - Usa, a Villa Taverna la festa dell’indipendenza degli Stati Uniti . 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Villa Taverna, il governo alla festa Usa: "Amici oltre le polemiche"

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A Villa Taverna la festa degli Usa

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