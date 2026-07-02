Una bambina con il suo bambino, Enea, è stata fotografata a New York da Jacqueline Luna Di Giacomo. Mentre il compagno, un cantante, si trova a un concerto a Tor Vergata, con circa 250 mila persone previste, lei trascorre il tempo con il piccolo. La donna non è presente all’evento musicale, rimanendo in città con il bambino. La foto è stata scattata durante una giornata di relax.

Mentre il compagno Ultimo è atteso dal concerto a Tor Vergata, dove sono attese circa 250 mila persone, Jacqueline Luna Di Giacomo si gode la maternità a New York insieme al piccolo Enea. La 26enne ha condiviso sui social una tenera fotografia in cui passeggia per le strade della Grande Mela spingendo il passeggino del figlio, nato nel 2024 dalla relazione con il cantautore romano. Ad accompagnare lo scatto una frase che racchiude tutta la sua emozione: “Sono solo una bambina con un bambino”. La coppia aveva scelto di trasferirsi negli Stati Uniti alcuni mesi prima della nascita di Enea, venuto al mondo proprio a New York. All’epoca avevano annunciato l’inizio di questo nuovo capitolo della loro vita pubblicando l’immagine dell’appartamento americano con la dedica: “La prima alba di questa nuova avventura”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Solo una bambina con un bambino” la foto di Jacqueline Luna Di Giacomo a New York con Enea

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