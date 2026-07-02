si dimettono i componenti della vigilanza rai delle opposizioni lascia anche la maggioranza

Notizia in breve

Tutti i membri delle opposizioni e la presidente della Vigilanza Rai hanno rassegnato le dimissioni. La decisione riguarda l'intero organismo bicamerale, secondo fonti parlamentari delle forze di minoranza. La vicepresidente della Vigilanza ha confermato che anche i membri di maggioranza hanno lasciato l’incarico. La decisione di dimettersi è stata comunicata senza ulteriori dettagli. La Vigilanza Rai si trova ora senza rappresentanti delle opposizioni e della maggioranza.