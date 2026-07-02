Si dimettono i componenti della Vigilanza Rai delle opposizioni Lascia anche la maggioranza

Da agi.it 2 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tutti i membri delle opposizioni e la presidente della Vigilanza Rai hanno rassegnato le dimissioni. La decisione riguarda l'intero organismo bicamerale, secondo fonti parlamentari delle forze di minoranza. La vicepresidente della Vigilanza ha confermato che anche i membri di maggioranza hanno lasciato l’incarico. La decisione di dimettersi è stata comunicata senza ulteriori dettagli. La Vigilanza Rai si trova ora senza rappresentanti delle opposizioni e della maggioranza.

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AGI - Dimissioni di massa alla Vigilanza Rai. La presidente Barbara Floridia lascia l'incarico. Con lei, tutti i componenti delle opposizioni nell'organismo bicamerale, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari delle forze di minoranza. "Come componenti delle forze di opposizione della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, abbiamo rassegnato tutti, con effetto immediato, le nostre dimissioni. È un atto politico necessario, conseguenza della paralisi che da mesi impedisce alla Commissione di svolgere il proprio ruolo di garanzia, a causa delle divisioni interne alla maggioranza e di una gestione che ne ha di fatto svuotato le funzioni. 🔗 Leggi su Agi.it

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INACCETTABILE BLOCCO DELLA VIGILANZA RAI DA PARTE DELLA MAGGIORANZA

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