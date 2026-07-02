Tutti i membri delle opposizioni nella Vigilanza Rai si sono dimessi, inclusa la presidente Barbara Floridia. Anche i componenti della maggioranza hanno annunciato le dimissioni. La decisione riguarda l'intero organismo bicamerale, secondo fonti parlamentari delle forze di minoranza. La vicenda si è verificata in un contesto di rottura tra le diverse forze politiche coinvolte nell'organo di controllo.

AGI - Dimissioni di massa alla Vigilanza Rai. La presidente Barbara Floridia lascia l'incarico. Con lei, tutti i componenti delle opposizioni nell'organismo bicamerale, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari delle forze di minoranza. "Come componenti delle forze di opposizione della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, abbiamo rassegnato tutti, con effetto immediato, le nostre dimissioni. È un atto politico necessario, conseguenza della paralisi che da mesi impedisce alla Commissione di svolgere il proprio ruolo di garanzia, a causa delle divisioni interne alla maggioranza e di una gestione che ne ha di fatto svuotato le funzioni. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Si dimettono i componenti della Vigilanza Rai delle opposizioni. Lascia anche la maggioranza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INACCETTABILE BLOCCO DELLA VIGILANZA RAI DA PARTE DELLA MAGGIORANZA

Notizie e thread social correlati

Si dimettono i componenti della Vigilanza Rai delle opposizioniTutti i membri delle opposizioni della Vigilanza Rai si sono dimessi, inclusa la presidente della commissione di Vigilanza.

Temi più discussi: Vigilanza Rai, lasciano Floridia, membri opposizione e maggioranza; Vigilanza Rai, si dimettono tutti i componenti di opposizione. Se ne va anche la presidente Floridia (M5s); Guerra aperta in Vigilanza Rai: si dimettono tutti i consiglieri. Scambio di accuse tra maggioranza e opposizione; I componenti della Vigilanza Rai delle opposizioni si dimettono.

Vigilanza Rai, si dimettono tutti i componenti di opposizione. Se ne va anche la presidente Floridia (M5s) x.com

Tutti i membri di opposizione in Vigilanza Rai si sono dimessi reddit

Si dimettono i componenti della Vigilanza Rai delle opposizioni. Lascia anche la maggioranzaAGI - Dimissioni di massa alla Vigilanza Rai. La presidente Barbara Floridia lascia l'incarico. Con lei, tutti i componenti delle opposizioni nell'organismo bicamerale, secondo quanto riferiscono font ... msn.com

Vigilanza Rai, dopo l’opposizione si dimette anche il Centrodestra: Nuova commissione e nuovo presidenteA questa maggioranza mancano il rispetto delle prerogative della minoranza, delle istituzioni più in generale e delle regole che disciplinano il funzionamento degli organi parlamentari ... affaritaliani.it