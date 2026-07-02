Meloni al congresso della Uil | Chi lavora non sia solo

Notizia in breve

Al congresso della Uil, il premier ha affermato che il Paese funziona quando chi lavora si sente supportato. Ha sottolineato l'importanza di garantire ai lavoratori una presenza costante dello Stato, affinché nessuno si senta isolato nel proprio ruolo. La sua dichiarazione si è concentrata sulla necessità di rafforzare il legame tra istituzioni e lavoratori, evidenziando che la forza della nazione dipende anche dalla tutela e dal sostegno di chi contribuisce all’economia.