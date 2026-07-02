Meloni al congresso della Uil | Chi lavora non sia solo

Da agi.it 2 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al congresso della Uil, il premier ha affermato che il Paese funziona quando chi lavora si sente supportato. Ha sottolineato l'importanza di garantire ai lavoratori una presenza costante dello Stato, affinché nessuno si senta isolato nel proprio ruolo. La sua dichiarazione si è concentrata sulla necessità di rafforzare il legame tra istituzioni e lavoratori, evidenziando che la forza della nazione dipende anche dalla tutela e dal sostegno di chi contribuisce all’economia.

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AGI - Il ritratto di “una nazione che è davvero forte solo quando chi lavora sa di non essere solo”. Una vicinanza, quella dello Stato ai lavoratori, rimarcata da Giorgia Meloni nel suo intervento al congresso della Uil, che si sostanzia nell’impegno per la sicurezza sul lavoro, perché ognuna delle oltre mille morti bianche all’anno, corrispondono alle volte “in cui noi siamo stati tutti sconfitti”. L'abbraccio tra Meloni e la madre di Luana D'Orazio . Ed è proprio nel segno di una di queste tante tragedie che inizia il pomeriggio della premier alla Fiera di Padova per le Assise Uil. La presidente del Consiglio entra, tra gli applausi, insieme al segretario generale, Pierpaolo Bombardieri. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Meloni al congresso della Uil: "Chi lavora non sia solo"
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