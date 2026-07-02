Meloni al congresso della Uil | Chi lavora non sia solo

Notizia in breve

Il presidente del Consiglio ha dichiarato che una nazione è forte solo quando chi lavora sa di non essere solo. Durante il congresso della Uil, ha sottolineato l'importanza di mantenere una vicinanza tra lo Stato e i lavoratori, evidenziando la necessità di un supporto continuo. La frase si concentra sull'importanza di un rapporto di solidarietà tra lo Stato e chi lavora, senza entrare in dettagli specifici sulle politiche o sui programmi.