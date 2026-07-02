Meloni al congresso della Uil | Chi lavora non sia solo

Da agi.it 2 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente del Consiglio ha dichiarato che una nazione è forte solo quando chi lavora sa di non essere solo. Durante il congresso della Uil, ha sottolineato l'importanza di mantenere una vicinanza tra lo Stato e i lavoratori, evidenziando la necessità di un supporto continuo. La frase si concentra sull'importanza di un rapporto di solidarietà tra lo Stato e chi lavora, senza entrare in dettagli specifici sulle politiche o sui programmi.

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AGI - Il ritratto di “una nazione che è davvero forte solo quando chi lavora sa di non essere solo”. Una vicinanza, quella dello Stato ai lavoratori, rimarcata da Giorgia Meloni nel suo intervento al congresso della Uil, che si sostanzia nell’impegno per la sicurezza sul lavoro, perché ognuna delle oltre mille morti bianche all’anno, corrispondono alle volte “in cui noi siamo stati tutti sconfitti”. L'abbraccio tra Meloni e la madre di Luana D'Orazio . Ed è proprio nel segno di una di queste tante tragedie che inizia il pomeriggio della premier alla Fiera di Padova per le Assise Uil. La presidente del Consiglio entra, tra gli applausi, insieme al segretario generale, Pierpaolo Bombardieri. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Meloni al congresso della Uil: "Chi lavora non sia solo"
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L'intervento del Presidente Meloni al XIX Congresso della UIL

Video L'intervento del Presidente Meloni al XIX Congresso della UIL

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