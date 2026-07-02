Il sindaco di Benevento ha annunciato pubblicamente durante una cerimonia religiosa di essere malato, chiedendo preghiere. Ex ministro e parlamentare di lunga data, ha partecipato alle celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie. La dichiarazione è stata fatta in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sulla sua condizione di salute. La notizia è stata riportata da fonti di informazione senza commenti aggiuntivi.

AGI - Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante il suo intervento alle celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Le parole di Mastella lasciano sgomenti i fedeli. " Pregate anche per me, anche io sono malato ", ha detto con la voce rotta dall'emozione secondo quanto riporta la testata Benevento News24. Parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della Basilica. "Spero di farcela", ha aggiunto il primo cittadino di Benevento, prima di essere accompagnato da un lungo e caloroso applauso mentre tornava al suo posto. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mastella rivela: "Sono malato, pregate per me"

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MASTELLA RIVELA IN CHIESA «SONO MALATO, PREGATE PER ME»

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