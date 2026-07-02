Il sindaco di Benevento ha annunciato pubblicamente di essere malato durante le celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie. In un intervento pubblico, ha chiesto preghiere per la sua condizione di salute. Mastella, ex ministro e parlamentare, ha condiviso questa informazione senza ulteriori dettagli medici. La notizia è stata riportata dall'agenzia di stampa, senza altre dichiarazioni o commenti sulla sua condizione.

AGI - Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ex ministro e parlamentare di lungo corso, durante il suo intervento alle celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie, ha rivelato pubblicamente di essere malato. Le parole di Mastella lasciano sgomenti i fedeli. " Pregate anche per me, anche io sono malato ", ha detto con la voce rotta dall'emozione secondo quanto riporta la testata Benevento News24. Parole che hanno lasciato sgomenti i fedeli presenti e fatto calare un silenzio carico di commozione all'interno della Basilica. "Spero di farcela", ha aggiunto il primo cittadino di Benevento, prima di essere accompagnato da un lungo e caloroso applauso mentre tornava al suo posto. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mastella rivela: "Sono malato, pregate per me"

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MASTELLA RIVELA IN CHIESA «SONO MALATO, PREGATE PER ME»

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