Dopo il furto avvenuto nella sua abitazione, la sindaca di Lecce ha denunciato oltre cento persone che sui social hanno scritto commenti ritenuti diffamatori. La stessa ha dichiarato di essersi ispirata a un esempio precedente di una figura pubblica che ha affrontato commenti simili. Le autorità hanno avviato indagini per identificare gli autori degli insulti.

La sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone ha denunciato oltre cento hater, autori di frasi ritenute diffamatorie, scritte sui social dopo il furto commesso nei giorni scorsi nella villa della prima cittadina. La sindaca, assistita dall'avvocata Francesca Conte, ha messo insieme l'elenco dei post contenenti insulti, alcuni scritti da profili con nome e cognome, altri «con la vigliaccheria ulteriore», ha detto, di usare nickname per nascondere la propria identità. «Tra ladri non ci si tocca» e «hanno fatto bene» sono solo alcune delle frasi denunciate. I reati ipotizzati nella querela sono diffamazione aggravata via social e istigazione all'odio. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - Lecce, insulti alla Poli Bortone dopo il furto nella sua casa: la sindaca denuncia cento hater: «Mi sono ispirata a Silvia Salis e ho fatto come lei»

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Poli Bortone denuncia cento hater dopo i post sul furto in villa

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