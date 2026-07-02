La Puglia al centro delle strategie di difesa del futuro. Questa mattina, alle ore 9 in punto, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha fatto il suo ingresso alla caserma "Floriani" di Torre Veneri, a pochi chilometri da Lecce. Una visita blindata e di cruciale importanza, durata circa tre ore e mezzo, durante la quale il ministro ha assistito in prima persona alle attività di sperimentazione dei droni di ultima generazione all'interno del Poligono salentino, attività che sono avvenute in collegamento con la sede Nato di Ankara. L’hub militare pugliese è stato scelto come teatro di una sperimentazione strategica di primo piano.... 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - La Nato sperimenta i droni di ultima generazione al poligono di Torre Veneri, visita lampo di Crosetto

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