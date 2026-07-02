Sono stati pubblicati nuovi scatti di Sienna Miller, recentemente diventata mamma per la terza volta. Le foto sono state condivise senza autorizzazione e mostrano l’attrice in momenti privati, lontano dai riflettori. Miller, nota per la sua riservatezza, ha mantenuto un profilo basso anche sui social, con un account Instagram che conta oltre un milione di follower. La pubblicazione delle immagini ha suscitato reazioni sui social media.

Da sempre molto riservata e attenta a proteggere la propria vita privata, tanto che il suo account Instagram da oltre 1 milione di follower conta appena cinque post, Sienna Miller stavolta ha deciso di fare un’eccezione, sorprendendo i fan con un carosello di fotografie che ripercorre alcuni dei momenti più importanti degli ultimi mesi: dagli scatti della gravidanza alle immagini successive alla nascita del suo terzo figlio, passando per istanti di quotidianità vissuti con la famiglia. Una condivisione insolita per la star, che raramente espone la propria sfera personale sui social. Pur senza rivelare dettagli sul bambino, Miller ha scelto di raccontare attraverso le immagini un periodo particolarmente significativo della sua vita, offrendo ai follower uno scorcio della gioia vissuta lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Gli inediti scatti di Sienna Miller, da poco diventata mamma per la terza volta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Temi più discussi: Gli inediti scatti di Sienna Miller, da poco diventata mamma per la terza volta; Gli inediti scatti di Sienna Miller da poco diventata mamma per la terza volta; Gli inediti scatti di Sienna Miller da poco diventata mamma per la terza volta; Sienna Miller e le prime foto dopo il parto | Mi criticano perché ho un compagno più giovane e un figlio a 44 anni È ancora il patriarcato.

Sienna Miller sorprende i fan con un raro album di famigliaSienna Miller ha pubblicato un carosello su Instagram nel quale ha raccolto alcuni dei momenti più significativi degli ultimi mesi ... tgcom24.mediaset.it

Gli inediti scatti di Sienna Miller, da poco diventata mamma per la terza voltaDa poco diventata mamma per la terza volta, a 44 anni, l'attrice britannica regala ai fan un raro carosello di scatti intimi. gravidanzaonline.it