Futuro Nazionale si conferma come l’unica vera novità nel panorama politico italiano, con un aumento dei consensi che ha fatto crescere anche il Movimento 5 Stelle. Nel frattempo, Fratelli d’Italia e il Partito Democratico registrano una diminuzione dei loro voti. Questa situazione rappresenta un cambiamento rispetto alle tendenze di periodi precedenti, dove le variazioni erano meno frequenti e meno evidenti.

AGI - Era da molto tempo che l’analisi delle tendenze dei sondaggi non riservava sorprese praticamente ogni settimana. Questa nuova situazione si deve, ovviamente, alla presenza di Futuro Nazionale, unica vera novità nel panorama politico italiano da diversi anni a questa parte. Anche oggi, infatti, nella nostra Supermedia il partito di Vannacci è quello che guadagna maggiormente terreno in due settimane, crescendo di un punto esatto e arrivando al 5,9%. Ma non è certo l’unica novità di questa settimana. Fratelli d’Italia continua a essere il primo partito, ma – e qui l’elemento di novità – perde oltre mezzo punto e scende al 27,6%: si tratta del peggior dato per il partito di Giorgia Meloni da quando si è insediato il suo Governo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Crescono Futuro Nazionale e M5s, giù FdI e Pd

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