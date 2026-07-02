Colombia-Ghana sedicesimi di finale Mondiale 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
La partita tra Colombia e Ghana si disputa negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Le due squadre arrivano dopo aver superato la fase a gironi, con la Colombia che punta a confermarsi, mentre il Ghana ha dimostrato di poter affrontare avversari di livello superiore. La gara si svolge in un contesto di parità tra le due nazionali, senza favoritismi evidenti. Le formazioni ufficiali e la diretta saranno disponibili sui canali sportivi e online.
Gara valida per i sedicesimi di finale dei Campionati del Mondo di calcio 2026. I sudamericani sognano in grande e vogliono continuare ad imporsi dopo l’ottima fase a gironi, ma gli africani hanno dimostrato di poter contrastare anche avversari di calibro superiore per cui non vanno sottovalutati. Colombia-Ghana si giocherà sabato 4 luglio 2026 alle ore 3.30 presso l’Arrowhead Stadium di Kansas City. COLOMBIA-GHANA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I sudamericani cercano conferme dopo l’ottimo rendimento nella fase a gironi, ottenendo ben 7 punti grazie alle vittorie su Uzbekistan, Repubblica Democratica del Congo e al pareggio contro il Portogallo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
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