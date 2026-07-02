Colombia-Ghana sedicesimi di finale Mondiale 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Notizia in breve

La partita tra Colombia e Ghana si disputa negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Le due squadre arrivano dopo aver superato la fase a gironi, con la Colombia che punta a confermarsi, mentre il Ghana ha dimostrato di poter affrontare avversari di livello superiore. La gara si svolge in un contesto di parità tra le due nazionali, senza favoritismi evidenti. Le formazioni ufficiali e la diretta saranno disponibili sui canali sportivi e online.