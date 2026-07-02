Il centrosinistra sta discutendo su come chiamare la futura alleanza progressista, con il nome che sarà deciso attraverso un processo di consultazione. La questione ha suscitato discussioni tra i membri del movimento, mentre si cerca di definire la denominazione ufficiale. La discussione si inserisce nel contesto di un confronto più ampio per organizzare le future alleanze politiche. La questione del nome resta aperta, senza ancora una decisione definitiva.

AGI - Il centrosinistra alle prese con il 'totonomi' per la futura alleanza. Il 'gioco' è stato lanciato ieri da Giuseppe Conte. Come chiamare la costituenda alleanza progressista. Il leader M5S, sul palco del Teatro de' Servi, ha proposto Alleanza per la Costituzione e la democrazia: Acd. Nome che richiama la battaglia contro la riforma della Giustizia vinta dal fronte del No. Il centrosinistra e la battaglia contro la legge elettorale . Ma al di là del 'totonomi' alla base c'è un'idea molto precisa, quella di mobilitare l'elettorato come accaduto in occasione del referendum, a partire dalla battaglia contro la legge elettorale. Una... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Centrosinistra, la Costituzione è il perno del programma. Scintille al centro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Costituzione perno del programma. Ma il campo largo discute del nomeIl partito del Movimento 5 Stelle ha annunciato che la costituzione sarà il punto centrale del programma politico.

Temi più discussi: Centrosinistra, la Costituzione il perno del programma; Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale. Affermare, come ha fatto la Meloni, che è il momento di un Presidente della Repubblica non di centrosinistra tradisce la Costituzione e rivela una cultura politica faziosa e totalitaria; Alleanza per la Costituzione. Conte lancia il nome del centrosinistra per le politiche; Dall'Asinello all'alleanza per la Costituzione. L'infinita simbologia del campo largo.

Il Presidente della Repubblica è frutto degli equilibri politici del Parlamento. Se il Parlamento va a destra, il Presidente rifletterà questa tendenza. La Costituzione non prescrive che il Presidente sia di centrosinistra. L’ @Anpinazionale ha deragliato, ancora un x.com

Condiviso da Bing: La figuraccia di Ilaria Salis: va a protestare a Verona ma non sa che il sindaco è di centrosinistra reddit

Centrosinistra, la Costituzione è il perno del programma. Scintille al centroAGI - Il centrosinistra alle prese con il 'totonomi' per la futura alleanza. Il 'gioco' è stato lanciato ieri da Giuseppe Conte. Come chiamare la costituenda alleanza progressista. Il leader M5S, sul ... msn.com

Il centrosinistra insiste: Costituzione antifascista requisito per il QuirinaleBraga, Pd: La destra non imponga un nome non condiviso. Fratoianni, Avs: Quella non è una casella da spartire ... repubblica.it