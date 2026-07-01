Gli Stati Uniti affrontano la Bosnia nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. La partita si gioca davanti ai tifosi statunitensi, che vogliono la qualificazione. La Bosnia punta a proseguire il cammino nel torneo. La gara si svolge in un’unica sfida ad eliminazione diretta. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e su alcuni canali televisivi.

Gara valida per i sedicesimi di finale dei Campionati del Mondo di calcio 2026. Gli americani vogliono far bene davanti ai propri tifosi e proseguire il torneo, mentre i bosniaci vogliono continuare a fare la storia. Stati Uniti-Bosnia si giocherà giovedì 2 luglio 2026 alle ore 2 presso il Levi’s Stadium. STATI UNITI-BOSNIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli statunitensi giungono alla fase ad eliminazione diretta con i favori del pronostico. Classificatasi al primo posto nel Gruppo D, la nazionale a stelle e a striscia ha compiuto un percorso lineare, ad eccezione del ko contro la Turchia all’ultima giornata, con la qualificazione già in tasca. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Stati Uniti-Bosnia, sedicesimi di finale Mondiale 2026: le probabili formazioni e dove vederla

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Gli Stati Uniti avanzano agli ottavi di finale del Mondiale 2026

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