Australia-Egitto sedicesimi di finale Mondiale 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

L'incontro tra Australia ed Egitto nei sedicesimi di finale del Mondiale 2026 si svolgerà in un stadio ancora da definire. Entrambe le squadre hanno superato la fase a gironi, mostrando solidità e determinazione. Le probabili formazioni prevedono attacchi aggressivi e difese compatte, con giocatori chiave pronti a scendere in campo. La partita sarà trasmessa in diretta su canali sportivi e piattaforme digitali, con orario ancora da comunicare.

Gara valida per i sedicesimi di finale dei Campionati del Mondo di calcio 2026. Si affrontano due Nazionali che nella fase a gironi si sono messe in mostra e che ora vogliono fare quanta più strada possibile. Australia-Egitto si giocherà venerdì 3 luglio 2026 alle ore 20 presso l’At&T Stadium. AUSTRALIA-EGITTO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’obiettivo degli australiani è migliorare il proprio miglior risultato nella competizione. Per riuscirci i Canguri dovranno raggiungere i quarti di finale, visto che nelle sette partecipazione complessive si sono spinti fino agli ottavi in due occasioni. All’esordio nel Mondiale è arrivata la vittoria per 2-0 sulla Turchia, per poi perdere contro gli Usa e pareggiare contro il Paraguay. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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AUSTRALIA-EGITTO 1-1 (2-4 d.c.r.) LIVE REACTION | SEDICESIMI di FINALE | MONDIALE 2026

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