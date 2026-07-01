Argentina-Capo Verde sedicesimi giornata Mondiale 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Notizia in breve

L'incontro tra Argentina e Capo Verde si svolge nei sedicesimi di finale del Mondiale 2026. La partita vede i campioni del mondo affrontare la squadra che ha conquistato il passaggio attraverso una qualificazione inaspettata. La sfida si gioca in una cornice di grande attesa. Per seguire la gara, sarà possibile vederla in diretta su canali sportivi dedicati.