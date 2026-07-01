Argentina-Capo Verde sedicesimi giornata Mondiale 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
L'incontro tra Argentina e Capo Verde si svolge nei sedicesimi di finale del Mondiale 2026. La partita vede i campioni del mondo affrontare la squadra che ha conquistato il passaggio attraverso una qualificazione inaspettata. La sfida si gioca in una cornice di grande attesa. Per seguire la gara, sarà possibile vederla in diretta su canali sportivi dedicati.
Gara valida per i sedicesimi di finale dei Campionati Mondiali di calcio 2026. I Campioni del Mondo sfidano la favola del torneo che sogna la grande impresa dopo l’incredibile qualificazione raggiunta. Argentina-Capo Verde si giocherà sabato 4 luglio 2026 alle ore 24 presso il Miami Stadium. ARGENTINA-CAPO VERDE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’Albiceleste sogna l’impresa di vincere il secondo titolo iridato consecutivo dopo quello in QAtar nel 2022. D’altronde la Nazionale di Scaloni è stata tra le poche a vincere tutte le partite del proprio girone, grazie al solito Messi, trascinatore della SEleccion. Capo Verde vuole continuare a sognare ad occhi aperti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
ARGENTINA vs CAPO VERDE - 16 di finale - Mondiali - Calcio LIVE - Cronaca e campo 2d/3d - ore 00:00
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Le immagini della festa a Buenos Aires dei tifosi dell'Argentina dopo la vittoria ai Mondiali nei sedicesimi di finale contro Capo Verde. X | @jorgemacri x.com
RTL 102.5. . Le immagini della festa a Buenos Aires dei tifosi dell'Argentina dopo la vittoria ai Mondiali nei sedicesimi di finale contro Capo Verde. X | @jorgemacri facebook
Argentina e Capo Verde si affronteranno questo venerdì nei sedicesimi di finale del Mondiale 2026. reddit
argentina-capo verde 3-2 dtsSeleccion avanti al 29' con un capolavoro di Messi, al 59' il pari di Deroy Duarte. Nel primo supplementare botta e risposta tra Lisandro Martinez e Lopes Cabral. Chi passa sfida l'Egitto martedì alle ... gazzetta.it
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