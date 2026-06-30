Svizzera-Algeria sedicesimi di finale Mondiale 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Notizia in breve

La partita tra Svizzera e Algeria nei sedicesimi di finale del Mondiale 2026 si giocherà domani. La sfida determina chi accederà agli ottavi di finale, obiettivo importante per entrambe le nazionali. Le probabili formazioni sono ancora da ufficializzare, ma si prevede un match intenso. La partita sarà trasmessa in diretta su canali sportivi nazionali e disponibili in streaming.