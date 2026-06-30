Svizzera-Algeria sedicesimi di finale Mondiale 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
La partita tra Svizzera e Algeria nei sedicesimi di finale del Mondiale 2026 si giocherà domani. La sfida determina chi accederà agli ottavi di finale, obiettivo importante per entrambe le nazionali. Le probabili formazioni sono ancora da ufficializzare, ma si prevede un match intenso. La partita sarà trasmessa in diretta su canali sportivi nazionali e disponibili in streaming.
Gara valida per i sedicesimi di finale dei Campionati del Mondo di calcio 2026. Promettono spettacolo le due Nazionali che si giocano un posto agli ottavi, traguardo di prestigio per entrambe. Svizzera-Algeria si giocherà venerdì 3 luglio 2026 alle ore 5 presso il Bc Place di Vancouver SVIZZERA-ALGERIA; COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Cominciato in sordina con il deludente pareggio contro il Qatar, il Mondiale della Svizzera è proseguito in crescendo. La netta vittoria sulla Bosnia ha di fatto regalato la qualificazione, mentre quella sul Canada ha certificato il primo posto nel girone. In crescendo anche il cammino degli africani, che hanno debuttato contro l’Argentina, subendo un netto 3-0. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Svizzera e Algeria si sfidano nei sedicesimi di finale del Mondiale 2026
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