Portogallo-Croazia sedicesimi di finale Mondiale 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 30 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel match dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, il Portogallo affronta la Croazia. La partita si svolge oggi, con le due squadre pronte a contendersi l'accesso agli ottavi. Le formazioni ufficiali verranno annunciate poco prima del calcio d'inizio. La gara sarà trasmessa in diretta su canali sportivi dedicati e online. La sfida si gioca in un impianto neutro, con inizio previsto nel pomeriggio.

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Portogallo e Croazia Sedicesimi di Finale del Mondiale 2026

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