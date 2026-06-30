Nel match dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, il Portogallo affronta la Croazia. La partita si svolge oggi, con le due squadre pronte a contendersi l'accesso agli ottavi. Le formazioni ufficiali verranno annunciate poco prima del calcio d'inizio. La gara sarà trasmessa in diretta su canali sportivi dedicati e online. La sfida si gioca in un impianto neutro, con inizio previsto nel pomeriggio.

Gara valida per i sedicesimi di finale dei Campionati Mondiali di calcio 2026. Due delle Nazionali più attese si giocano il passaggio tra le prime sedici. Portogallo-Croazia si giocherà venerdì 3 luglio 2026 alle ore 1 presso il Bmo Field di Toronto. PORTOGALLO-CROAZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lusitani non hanno brillato e infatti si sono classificati al secondo posto alle spalle della Colombia nel Gruppo K. La selezione di Martinez ha debuttato con un deludente pareggio contro il Congo, ma poi è arrivato il riscatto contro l’Uzbekistan, e il pareggio contro la Colombia che ha regalato la qualificazione. Anche i croati hanno chiuso al secondo posto, ma con due vittorie nelle tre partite del Gruppo L. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Portogallo-Croazia, sedicesimi di finale Mondiale 2026: le probabili formazioni e dove vederla

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Portogallo e Croazia Sedicesimi di Finale del Mondiale 2026

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