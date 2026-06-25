Durante un allenamento su erba inglese, Jannik Sinner è stato visto indossare un gilet refrigerante. Il capo, diverso dai tradizionali indumenti sportivi, sembra essere progettato per mantenere la temperatura corporea stabile. Non ci sono dettagli ufficiali sulla tecnologia o sui materiali utilizzati. Nessun altro atleta è stato fotografato con questo tipo di gilet durante gli allenamenti. La presenza di questo dispositivo non è collegata a pratiche di moda o di lusso.

Non c'entra nulla con la moda e le maison di lusso il nuovo gilet che Jannik Sinner è stato sorpreso a indossare durante i suoi allenamenti sull'erba inglese. Pesa 1,45 chilogrammi, ed è costruito come una serie di "cubetti di ghiaccio" che garantiscono sollievo all'atleta. Uno strumento preso in prestito dal ciclismo - quello dell'altoatesino è prodotto da un'azienda specialistica delle due ruote a pedali - che Jannik Sinner ha già iniziato a indossare per evitare malesseri che lo costringano al ritiro o a sconfitte improbabili. Come accaduto sotto i 31 gradi di Parigi, sull'illustre palcoscenico dell'ultimo Roland-Garros. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Jannik Sinner, durante gli allenamenti spunta il "gilet refrigerante": ecco come funziona

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Jannik Sinner avvistato in allenamento con Holger Rune a Monaco

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