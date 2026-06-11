A Varcaturo, una persona è stata arrestata dopo una fuga tra i campi, tradita da una videochiamata con complici. In suo possesso c’erano un decodificatore di centraline e attrezzi per furti d’auto. La vettura coinvolta, una Fiat 500X con targa spagnola, era stata rubata la notte precedente a Caserta. La polizia ha intercettato e fermato l’individuo durante le ricerche.

Nel borsello aveva un decodificatore di centraline e gli attrezzi per i furti d’auto. La 500X, con targa spagnola, era stata rubata la notte precedente a Caserta.. Notte fonda, Giugliano in Campania frazione Varcaturo. La gazzella della sezione radiomobile percorre la strada sterrata di via San Francesco. La polvere si alza nonostante l’andatura lenta dell’Alfa Romeo che accarezza i lunghi cespugli dell’arteria a destra dell’asse mediano direzione Caserta. In fondo alla strada una Peugeot 3008. I militari alzano gli abbaglianti. Il flash sorprende i due passeggeri a bordo del suv. Sono due ragazzi e non hanno reazioni particolari. Grazie alla luce i carabinieri scorgono un’altra auto. É una 500x con targa spagnola. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Varcaturo, caccia all’uomo tra i campi: tradito dalla videochiamata con i complici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma. Maxi truffa da 3,5mln di euro ai danni di una 66enne. I Carabinieri arrestano un 22enne partenopeo tradito dalle impronte digitali. È caccia ai compliciI Carabinieri di Roma hanno arrestato un 22enne di Napoli, sospettato di aver partecipato a una truffa da 3,5 milioni di euro ai danni di una donna...

Palermo, 18enne denuncia: “Violentata da un uomo conosciuto su Tinder”, caccia all’aggressore e ai compliciUn’18enne turista americana ha presentato denuncia alle forze dell’ordine dopo aver subito una violenza sessuale da parte di un uomo incontrato sulla...

Si parla di: Varcaturo, caccia all’uomo tra i campi: tradito dalla videochiamata con i complici - Punto!; Agguato di camorra a Cavalleggeri, arrestato il presunto autore dell'omicidio di Rodolfo Zinco - Punto!.