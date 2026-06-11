Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 11 giugno. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 11 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo World War Z. La guerra mondiale degli zombi di Max Brooks del 2006. Gerry Lane, ex funzionario delle Nazioni Unite, scopre che un morbo, dalla natura sconosciuta, ha colpito migliaia di persone, trasformandole in un’orda di zombie pericolosi e violenti. Pur di mettere in salvo la propria famiglia, Gerry decide di tornare in servizio: parte quindi alla ricerca di un immunologo che possa isolare il virus e preparare un vaccino. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stasera in tv giovedì 11 giugno: World War Z

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