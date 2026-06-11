Predappio sta organizzando una serie di eventi culturali e di spettacolo per tutta l’estate. La città ha annunciato appuntamenti dedicati a musica, arte e incontri pubblici, che coinvolgeranno residenti e visitatori. La programmazione prevede concerti e attività varie distribuite lungo i mesi più caldi dell’anno. Le iniziative sono state comunicate ufficialmente e si svolgeranno in diverse location della zona.

Predappio si prepara a vivere un’estate all’insegna della cultura, dello spettacolo e della partecipazione. Dal 22 giugno al 28 agosto, il Comune ospiterà ‘Predappio Vive l’Estate 2026’, un ricco calendario di eventi che trasformerà i luoghi simbolo del territorio in spazi di incontro, intrattenimento e condivisione. La programmazione, realizzata dall’amministrazione comunale e dal Teatro delle Forchette, sotto la direzione artistica di Stefano Naldi, "offrirà una proposta culturale diffusa, capace di coinvolgere tutte le fasce d’età e di valorizzare il centro cittadino, le frazioni e i luoghi più suggestivi del comune". Il cartellone "propone un viaggio tra comicità, musica dal vivo, cinema all’aperto, danza e socialità, creando occasioni di aggregazione che mettano al centro la comunità, i giovani e la valorizzazione del patrimonio locale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Predappio Vive l’Estate’ a suon di eventi

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