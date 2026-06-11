I pubblici ministeri stanno esaminando una rete di contatti tra gli indagati coinvolti nell’approvazione del progetto del Ponte sullo Stretto. Sono emersi tentativi di corruzione rivolti anche a due magistrati della Corte dei Conti, ma queste manovre non sarebbero riuscite. Attualmente, non ci sarebbero nuovi soggetti sotto inchiesta. Le indagini sono mirate a chiarire eventuali condotte illecite legate al progetto.

Tentativi di corruzione anche verso altri due magistrati della Corte dei Conti, ma il piano non sarebbe andato a buon fine e per il momento non ci sarebbero nuovi indagati. È questo uno dei nuovi elementi emersi nell’ inchiesta della Procura di Roma sul dossier relativo al Ponte sullo Stretto. Secondo gli investigatori, infatti, i due giudici avvicinati non avrebbero dato seguito alle sollecitazioni ricevute dagli indagati. Al centro dell’indagine ci sono Francesco Saccomanno, Vincenzo Virgiglio e Tommaso Miele. La procura, coordinata dall’ aggiunto Giuseppe De Falco, sta ora analizzando cellulari e computer sequestrati nel corso delle perquisizioni eseguite dai carabinieri del Ros per ricostruire contatti, rapporti e conversazioni legate all’iter del controllo di legittimità sul progetto del Ponte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ponte sullo Stretto, al vaglio dei pm una rete di contatti degli indagati per l’approvazione del progetto

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