Da giovedì 11 giugno, il documentario “Il Mondo con gli occhi di Overland” va in onda in prima serata su Rai3 e su RaiPlay. Dopo trent’anni di spedizioni, il programma racconta le avventure di un team che ha attraversato diversi continenti. La trasmissione si concentra sulle immagini e le storie di viaggio, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulle esperienze di esplorazione.

“Il Mondo con gli occhi di Overland”, dopo trent’anni di spedizioni leggendarie, approda da giovedì 11 giugno in prima serata su Rai3 e su RaiPlay. Filippo Tenti riparte con una stagione evento del documentario di viaggio che, in cinque serate, accompagnerà il pubblico alla scoperta di Laos, Costa Rica e Madeira. Sarà un viaggio nell’anima dei luoghi e nel tempo, per scardinare preconcetti e mostrare il vero volto di nazioni spesso ignorate o raccontate solo per fatti di cronaca negativi. In questa nuova edizione, lo sguardo di “Overland” si poserà su territori scelti per la loro straordinaria complessità culturale e naturalistica. Trasmessa per la prima volta nel 1996 e giunta alla ventiseiesima edizione senza mai fermarsi, la missione di Beppe e Filippo Tenti festeggia quest’anno il suo trentennale con un formato speciale. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

© Bubinoblog - OVERLAND IN PRIMA SERATA È LA VERA RAI, ALTRO CHE IL CIRCO DI GARLASCO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Stasera in tv su Rai 1 in prima serata Kevin Hart in un commovente ruolo drammatico nel film "Un padre", tratto da una storia vera

Rai, per la presidenza Rai l?ad Rossi lancia Minoli. I palinsesti: prima serata a Sal da Vinci, Milo Infante verso MediasetL’AD Rai ha indicato Giovanni Minoli come possibile presidente dell’azienda, anche se la nomina non spetta a lui.

Argomenti più discussi: Il mondo con gli occhi di Overland - Laos, il volto della rinascita + Le origini di Overland - 11/06/2026; Il Mondo con gli occhi di Overland; Overland torna in prima serata, la firma musicale è di Andrea Fedeli; Overland compie 30 anni e sbarca stasera in prima serata: le anticipazioni.

#IlMondoConGliOcchiDiOverland si posa su Laos, Costa Rica e Madeira, territori scelti per la loro straordinaria complessità culturale e naturalistica. Con #FilippoTenti, cinque prime serate all’insegna del viaggio, da giovedì 11 giugno in prima serata su #Rai3! x.com

Overland torna in prima serata, la firma musicale è di Andrea FedeliLa nuova stagione del celebre programma di viaggi debutta con un ciclo di cinque puntate su Rai Tre e una colonna sonora originale che racconta mondi lontani tra sperimentazione e collaborazioni inter ... laprovinciacr.it