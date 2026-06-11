OVERLAND IN PRIMA SERATA È LA VERA RAI ALTRO CHE IL CIRCO DI GARLASCO

Da bubinoblog 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da giovedì 11 giugno, il documentario “Il Mondo con gli occhi di Overland” va in onda in prima serata su Rai3 e su RaiPlay. Dopo trent’anni di spedizioni, il programma racconta le avventure di un team che ha attraversato diversi continenti. La trasmissione si concentra sulle immagini e le storie di viaggio, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulle esperienze di esplorazione.

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“Il Mondo con gli occhi di Overland”, dopo trent’anni di spedizioni leggendarie, approda da giovedì 11 giugno in prima serata su Rai3 e su RaiPlay. Filippo Tenti riparte con una stagione evento del documentario di viaggio che, in cinque serate, accompagnerà il pubblico alla scoperta di Laos, Costa Rica e Madeira. Sarà un viaggio nell’anima dei luoghi e nel tempo, per scardinare preconcetti e mostrare il vero volto di nazioni spesso ignorate o raccontate solo per fatti di cronaca negativi. In questa nuova edizione, lo sguardo di “Overland” si poserà su territori scelti per la loro straordinaria complessità culturale e naturalistica. Trasmessa per la prima volta nel 1996 e giunta alla ventiseiesima edizione senza mai fermarsi, la missione di Beppe e Filippo Tenti festeggia quest’anno il suo trentennale con un formato speciale. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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