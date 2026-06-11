osservatorio europa le notizie in breve

Il ministero della Salute greco ha vietato l’uso di salumi e bibite nelle mense scolastiche come misura contro l’obesità infantile. La decisione mira a limitare l’assunzione di alimenti e bevande considerati poco salutari tra i bambini. Le nuove regole riguardano le alimentazioni nelle scuole e sono state adottate per promuovere scelte più sane. La misura si inserisce in un piano più ampio di interventi dedicati alla salute dei minori.

Il ministero della Salute della Grecia per contrastare il fenomeno dell’obesità infantile ha introdotto nuove regole per le mense e i bar scolatici e per i distributori di cibo. Le norme entreranno in vigore all’inizio del nuovo anno scolastico. Tra le misure più significative spicca il divieto totale dei salumi all’interno delle scuole e l’eliminazione di qualunque tipo di bibita zuccherata. Inoltre, per diverse categorie di alimenti, è prevista una riduzione (obbligatoria) delle porzioni. La limitazione del consumo di prodotti ad alto contenuto di zuccheri, grassi e sali è stata promossa dalla vice ministra della Salute Irini Agapidaki in seguito alle più recenti evidenze scientifiche sull’aumento di peso dei bambini, un problema di salute che riguarda buona parte della popolazione non solo giovanile del cosiddetto occidente ben pasciuto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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