A cura di Barbanera Aggiornato il 11 giugno 2026 Ariete. 213 – 204 Per vivere la giornata in modo costruttivo, è importante seguire il buonsenso, senza lasciarci prendere dall’insofferenza, se incontriamo un imprevisto. È importante che per la somma delle influenze, non puntiamo sul caso a favore per ottenere risultati concreti. Toro. 214 – 205 Circondata da astri benevoli, la nostra Luna va sul sicuro. I pronostici ci vedono vincenti in ogni situazione, grazie a grinta, determinazione e fiuto. Periodo proficuo di grande fermento: progetti ambiziosi e voglia di essere sempre e comunque noi stessi. Gemelli. 215 – 216 Se un amico incautamente ci ha mosso una critica, lo ha fatto di sicuro a fin di bene. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo di domani 12 giugno 2026 secondo Barbanera: le previsioni per tutti i segni

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