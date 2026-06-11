Omicidio di via Tiraboschi a Bergamo | Senza di lei si sentiva perso | ammazzò mosso dalla gelosia

Da ecodibergamo.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato condannato a vent’anni di carcere per l’omicidio avvenuto in via Tiraboschi a Bergamo. La perizia ha stabilito che l’uomo ha commesso il delitto senza premeditazione e senza motivi futili, agendo probabilmente in uno stato di gelosia. La sentenza, che non prevede appelli, diventerà definitiva a breve. La vittima era conosciuta come una persona molto importante per il suo aggressore, che aveva riferito di sentirsi perso senza di lei.

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