Un uomo è stato condannato a vent’anni di carcere per l’omicidio avvenuto in via Tiraboschi a Bergamo. La perizia ha stabilito che l’uomo ha commesso il delitto senza premeditazione e senza motivi futili, agendo probabilmente in uno stato di gelosia. La sentenza, che non prevede appelli, diventerà definitiva a breve. La vittima era conosciuta come una persona molto importante per il suo aggressore, che aveva riferito di sentirsi perso senza di lei.

LA PERIZIA. I giudici: Tunkara ucciso senza premeditazione né futili motivi. Nessun appello in vista: presto diventerà definitiva la condanna a vent’anni. La relazione amorosa era «fortemente sbilanciata»: lei, italiana, «professionista perfettamente integrata, in grado di provvedere economicamente per entrambi»; lui «un immigrato privo di integrazione e di proficua capacità lavorativa». Così, «senza di lei, lui sarebbe stato perso, prima di tutto affettivamente ma anche e soprattutto socialmente ed economicamente, e sarebbe finito, come è poi realmente accaduto, per essere riassorbito dall’anonimato marginale della vita di strada». Sono tra i punti salienti della perizia con cui lo... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Omicidio di via Tiraboschi a Bergamo: «Senza di lei si sentiva perso: ammazzò mosso dalla gelosia»

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