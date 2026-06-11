Mondiali | arbitro somalo arrestato e silenzio della Fifa

Un arbitro somalo è stato arrestato durante i Mondiali. La Fifa non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sull'accaduto.

? Domande chiave? In Breve L’arbitro somalo espulso e arrestato durante il mondiale: l’omertà della Fifa sotto la gestione di Infantino. L’arbitro somalo è stato espulso e portato in custodia dopo un episodio critico durante il mondiale. Il vertice della Fifa, guidato da Infantino, non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale riguardo ai 51 colleghi, agli 88 assistenti e ai 30 delegati al Var coinvolti. Questa assenza di comunicazioni solleva dubbi sulla gestione della responsabilità sportiva durante l’evento. Il caso dell’arbitro somalo evidenzia una gestione che molti definiscono basata sugli eccessi. Mentre il delegato somalo subiva l’espulsione e il fermo, il silenzio dei vertici della Fifa è stato totale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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