Mondiale 2026 le auto delle stelle | Messi in Mini Batmobile per Neymar

Notizia in breve

Durante il Mondiale 2026, alcune delle star più note del calcio sono state viste con veicoli distintivi. Messi è stato fotografato alla guida di una Mini, mentre Neymar ha optato per una vettura che richiama una Batmobile. La presenza di questi giocatori, spesso associati a marchi di auto di lusso, ha attirato l’attenzione anche sui mezzi scelti. Non sono stati forniti dettagli sui modelli esatti o sui motivi di queste scelte.