Mondiale 2026 le auto delle stelle | Messi in Mini Batmobile per Neymar
Durante il Mondiale 2026, alcune delle star più note del calcio sono state viste con veicoli distintivi. Messi è stato fotografato alla guida di una Mini, mentre Neymar ha optato per una vettura che richiama una Batmobile. La presenza di questi giocatori, spesso associati a marchi di auto di lusso, ha attirato l’attenzione anche sui mezzi scelti. Non sono stati forniti dettagli sui modelli esatti o sui motivi di queste scelte.
Chi sarà l’uomo copertina del Mondiale di calcio 2026? Gli occhi degli appassionati sono rivolti alle stelle più luminose. Tutti proveranno a detronizzare re Leo Messi, il grande protagonista nell’ultima edizione con l’Argentina. Va a caccia di rivincite il francese Kylian Mbappé, autore di una tripletta nella finale di Doha 2022. Non va trascurato Rodri, faro della Spagna campione d’Europa. E poi attenzione all’eterno Cristiano Ronaldo, al fantasioso Neymar e ai grandi attaccanti come Harry Kane ed Erling Haaland. Sette stelle accomunate anche dalla passione per le auto. Ecco le loro scelte in materia di quattro ruote. Quattro anni fa era stato lui, Leo Messi, il capitano scelto per alzare la Coppa del mondo al cielo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il Mondiale sta perdendo le sue più grandi giovani stelle il Mondiale più maledetto.
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