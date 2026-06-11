Luna in Ariete | slanci decisivi e nuove energie per i segni di Fuoco

Notizia in breve

La Luna in Ariete porta azioni rapide e decisioni impulsive per i segni di Fuoco. I nativi di Ariete, Leone e Sagittario potrebbero sentirsi più energici e pronti a intraprendere nuove iniziative. I segni di Terra, invece, potrebbero trovarsi a riconsiderare le scelte finanziarie e le strategie di investimento. Nessuna altra influenza planetaria viene menzionata in questo momento.