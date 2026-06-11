LIVE Italia-Francia 2-1 Nations League volley 2026 in DIRETTA | gli azzurri cercano l’allungo decisivo

Notizia in breve

Durante una partita di Nations League di volley, l’Italia ha battuto la Francia con il punteggio di 2-1. Nel corso del secondo set, la Francia ha chiesto un time out sul punteggio di 17-14. Sono stati registrati un errore in attacco di un giocatore francese in posizione 4 e un attacco vincente di un giocatore italiano, mentre nel terzo set un muro francese ha fermato un attacco italiano e un errore al servizio francese ha permesso all’Italia di allungare.