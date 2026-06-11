LIVE Italia-Francia 2-1 Nations League volley 2026 in DIRETTA | gli azzurri cercano l’allungo decisivo

Da oasport.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una partita di Nations League di volley, l’Italia ha battuto la Francia con il punteggio di 2-1. Nel corso del secondo set, la Francia ha chiesto un time out sul punteggio di 17-14. Sono stati registrati un errore in attacco di un giocatore francese in posizione 4 e un attacco vincente di un giocatore italiano, mentre nel terzo set un muro francese ha fermato un attacco italiano e un errore al servizio francese ha permesso all’Italia di allungare.

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CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE Time out Francia 17-14 Errore in attacco da posto 4 di Clevenot 16-14 Attacco vincente di Rychlicki 15-14 Muro di Iyegbekedo sul primo tempo di Sanguinetti 15-13 Errore al servizio di Gueye. 14-13 Errore dai 9 metri di Pardo Mati 14-12 Lunghissima la battuta di Henno che colpisce male il pallone 13-12 Pallonetto spinto di Henno che gioca con le mani a muro di Rychlicki 13-11 La diagonale da posto 4 di Henno passa tra le mani del muro e termina lunga. 12-11 Palla fasciata di Henno che sfrutta la decisione di Rychlicki di togliere le mani a muro 12-10 Attacco vincente di Bottolo. 11-10 Errore dai 9 metri per il centrale azzurro 11-9 AAAAAACEEEEE SANGUINETTIIIIII!!! Quinto punto diretto al servizio per l’Italia in questo set 10-9 AAAAAAACEEEEEE SANGUINETTIII! 9-9 In rete il servizio di Clevenot 8-9 Mani out di Henno da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

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