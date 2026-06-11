Oggi si svolge la quinta tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, corsa ciclistica francese alla sua 78ª edizione. La tappa ha inizio a Saint-Chamond e termina a Parc des Oiseaux a Villars-les-Dombes, con un percorso dedicato alle ruote veloci. La corsa è seguita in diretta da OA Sport, offrendo aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Tour Avergne – Rhône-Alpes 2026, 78esima edizione della corsa francese, con partenza da Saint-Chamond e arrivo a Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes. Il percorso odierno misura 196.1 km e sembra adattarsi alle ruote veloci. Le uniche due asperità di giornata di giornata sono presenti nei primi 7.5 km. La prima è la Côte de la Croix-Blanche (3 km al 5% medio, quarta categoria), mentre il secondo è il Col de la Gachet (1.6 km al 4.4% medio, quarta categoria). I successivi 90 km saranno ancora vallonati, a 86 dalla conclusione ci sarà lo sprint intermedio di Blacé. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tapa di oggi in DIRETTA: occasione per le ruote veloci

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