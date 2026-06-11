La cronologia dell’acqua filmare il corpo delle parole

Lo scorso anno, un film d’esordio è stato presentato al Festival di Cannes nella sezione Certain Regard. Si tratta di un lungometraggio che segue un cortometraggio e un videoclip precedenti. Il film si intitola «La cronologia dell’acqua» e si concentra sul rapporto tra corpo e linguaggio attraverso immagini e parole. La pellicola ha attirato l’attenzione per il suo stile e il suo approccio narrativo. Non sono stati forniti dettagli sulla trama o sui protagonisti.

Al cinema L’esordio da regista di Kristen Stewart, ispirato al memoir di Lidia Yuknavitch, con Imogen Poots. Gli abusi del padre, la rabbia e il dolore, la scrittura come liberazione Al cinema L’esordio da regista di Kristen Stewart, ispirato al memoir di Lidia Yuknavitch, con Imogen Poots. Gli abusi del padre, la rabbia e il dolore, la scrittura come liberazione The Chronology of Water, La cronologia dell’acqua arriva ora nelle sale italiane ma il tempo prolungato è qualcosa che fa parte di un progetto iniziato da Stewart quasi dieci anni fa, che lei ha continuato a sostenere con amore e ostinazione fra battute d’arresto e ripartenze e una lunga e faticosa ricerca dei finanziamenti di fronte alla poca disponibilità dell’industria hollywoodiana a investire in una storia di autodistruttività e dolore. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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La cronologia dell’acqua di Kristen Stewart, in sala l’11 giugno, è tratto dal memoir di Lidia Yuknavitch. Il libro parla di una donna che trova e tira fuori la propria voce… Dicevo all’attrice protagonista, Imogen Poots: ‘Tu stai incarnando tutte noi’. (la Repubbli x.com

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