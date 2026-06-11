I comitati hanno iniziato a raccogliere firme e hanno organizzato proteste di piazza in risposta all’indagine della procura di Roma sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. La mobilitazione mira a chiedere le dimissioni dei vertici della società coinvolta nel progetto.

Raccolta firme, proteste di piazza, richieste di chiarimenti. È la reazione dei comitati alla notizia dell'indagine della procura di Roma sul Ponte sullo Stretto di Messina. Secondo l'ipotesi dei pm l'avvocato Giacomo Saccomanno, ex commissario della Lega in Calabria, assieme all'imprenditore Vincenzo Virgiglio avrebbero promesso al giudice della Corte dei Conti Tommaso Miele la possibilità di ricoprire cariche in enti pubblici in cambio di attività per condizionare l’esame di legittimità dei giudici contabili sull'approvazione del progetto definitivo della grande opera. Una notizia di una gravità inaudita, sottolinea Daniele Ialacqua del comitato No Ponte, che proprio a Capo Peloro, ovvero nella punta nord della Sicilia, dove sorgerà (o dovrebbe sorgere) il pilastro dal lato siciliano, ha organizzato una mobilitazione per sabato 13 giugno alle 18. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta sul Ponte sullo Stretto, i comitati in piazza: “Raccolta firme per chiedere le dimissioni dei vertici della società”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inchiesta per corruzione sul Ponte sullo Stretto. Indagato anche un ex presidente aggiunto della Corte dei ContiLa Procura di Roma ha aperto un’indagine per corruzione e rivelazione di segreti di ufficio legata al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

Italia fuori dal Mondiale: al via raccolta firme per chiedere le dimissioni del presidente GravinaIn Italia è partita una raccolta firme per chiedere le dimissioni del presidente della federazione calcistica, dopo l'eliminazione della nazionale ai...

Temi più discussi: Ponte Stretto, indagati avrebbero tentato corruzione altri due giudici; Il Ponte sullo Stretto e l'ombra della corruzione. Ecco da dove è partita l'inchiesta; Inchiesta per corruzione sul Ponte sullo Stretto. Indagato anche ex presidente aggiunto della Corte dei Conti; Ponte sullo Stretto, tre indagati per corruzione. 'Volevano condizionare i giudici'.

Ponte sullo Stretto, l’inchiesta si allarga: sotto esame documenti e dispositivi degli indagati x.com

L’inchiesta sul Ponte sullo Stretto. Pronti favori per altri magistratiStabilire se gli indagati agissero per conto terzi e chiarire se i vertici delle società, capofila nel progetto, garantissero i favori alle toghe per ottenere il via libera al progetto ... ilmessaggero.it

Ponte sullo Stretto, tre indagati per corruzione. 'Volevano condizionare i giudici' reddit

Ponte sullo Stretto, l’inchiesta si allarga: sotto esame documenti e dispositivi degli indagatiAl centro dell’inchiesta presunti tentativi di condizionare le decisioni della Corte dei Conti e acquisire informazioni riservate sull’iter di approvazione dell’opera ... tg.la7.it