Circa 12 anni fa, l’Italia disputava l’ultima partita ai Mondiali, segnato da incidenti e polemiche. Durante la partita, un giocatore ricevette un cartellino rosso, mentre un altro fu coinvolto in un episodio di morso. In campo, anche un portiere si fece avanti accusando un compagno di squadra. Contestazioni tra figure di spicco della federazione si erano già manifestate prima dell’evento, con discussioni pubbliche tra membri dell’organizzazione e rappresentanti delle istituzioni sportive.

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© Ilfattoquotidiano.it - Il rosso a Marchisio, il morso di Suarez e Buffon accusa Balotelli: 4370 giorni fa l’Italia giocava l’ultima partita ai Mondiali. E già si parlava di Malagò contro Abete | Il racconto

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Il rosso a Marchisio veramente imbarazzante, poi anche il morso di Suarez...

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