Firenze uomo ferito con arma da fuoco colpo partito da un gruppo di ragazzi

A Firenze, un uomo di 33 anni è stato ferito alla spalla da un colpo d'arma da fuoco. La polizia indaga sull'incidente, che si è verificato in presenza di un gruppo di ragazzi. La vittima è stata trasportata in ospedale e si trova sotto trattamento. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili. Non sono stati ancora resi noti dettagli sugli eventuali motivi o sul contesto dell’incidente.

Indagini della polizia a Firenze per il ferimento a una spalla di un uomo di 33 anni poi ricoverato all’ospedale di Careggi Secondo quanto emerge sarebbe stato colpito da uno sparo di arma da fuoco, che pare sia partito da un gruppo di ragazzi. E’ successo nel pomeriggio. L’uomo, incensurato, italiano, è stato soccorso dal 118 in via de’ Pucci. E’ intervenuta un’ambulanza infermieristica che lo ha portato al pronto soccorso di Careggi in codice rosso: non è in pericolo di vita. Secondo il racconto dell’uomo era nelle vicinanze di una comitiva di ragazzi poi ha sentito un colpo e perso sangue, I medici di Careggi hanno ravvisato la ferita come probabilmente causata da uno sparo. Squadra Volanti e Squadra mobile della questura sono impegnati nelle ricerche dei responsabili dell’aggressione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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