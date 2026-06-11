Fable viene presentato con un video di circa 30 minuti di gameplay pubblicato da Xbox Game Studios e Playground Games. Il filmato mostra un mondo di Albion vivo, grande e ricco di scelte che influenzano l’esperienza di gioco. La clip permette di esplorare ambientazioni, interagire con personaggi e vedere alcune dinamiche di gameplay, offrendo ai fan un primo sguardo dettagliato sul nuovo capitolo della serie.

Fable torna finalmente a mostrarsi in modo concreto con un lungo gameplay walkthrough di circa 30 minuti, pubblicato da Xbox Game Studios e Playground Games per accompagnare i fan dentro la nuova visione di Albion. Dopo anni di attesa, trailer cinematografici e grande curiosità attorno al rilancio della storica saga fantasy, questo nuovo video rappresenta il primo vero assaggio esteso di ciò che il reboot vuole diventare: un action RPG open world moderno, ricco di umorismo britannico, scelte morali, combattimenti spettacolari e vita quotidiana da costruire passo dopo passo. Il filmato, presentato con il titolo Build an Extraordinary Life, non si limita a mostrare missioni e panorami. Il suo... 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Fable si mostra con 30 minuti di gameplay: Albion è vivo, enorme e pieno di scelte che cambiano tutto

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NUOVO GAMEPLAY - FABLE - 30 minuti (SUB ITA)di puro GODIMENTO RPG PROVATO FABLE! (Gameplay Ita)

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