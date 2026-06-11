Un ex marito di un’italiana è stato arrestato in Egitto. L’arresto riguarda un’accusa di adulterio, che impedisce all’italiana di tornare in Italia. La donna, Nessy Guerra, ha vissuto una lunga battaglia legale per il suo rientro nel paese di origine. L’arresto del suo ex marito potrebbe influenzare il suo caso, ma non è chiaro se cambierà la sua situazione legale o le restrizioni di viaggio. La vicenda resta al centro di un procedimento giudiziario in corso.

? Domande chiave? In Breve Nessy Guerra bloccata in Egitto tra minacce e una condanna per adulterio: la Farnesina attiva i canali diplomatici. L’arresto di Tamer Hamouda da parte delle autorità egiziane apre una possibilità di svolta per la situazione di Nessy Guerra, la ventiseienne originaria di Sanremo che vive attualmente in Egitto sotto costante minaccia. La donna, che si trova costretta a nascondersi per proteggere sé stessa e la figlia di 3 anni, ha lanciato un appello attraverso i social media chiedendo l’intervento del governo italiano. Il caso, che vede protagonista una lotta disperata per la sicurezza personale e l’affidamento della minore, ha riacceso l’attenzione della rete diplomatica dopo mesi di stallo e isolamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Egitto, arresto dell’ex marito: la svolta per l’italiana Nessy Guerra

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Arrestato in Egitto lex marito di Nessy Guerra, la donna condannata per adulterio

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Temi più discussi: Arrestato in Egitto l'ex marito dell'italiana condannata per adulterio; Nessy Guerra, arrestato in Egitto l'ex marito: ha minacciato il console onorario italiano di Hurgada; Egitto: arrestato ex marito di Nessy Guerra, condannata per adulterio; Minacce al console, l’Egitto arresta Hamouda, l’ex marito di Nessy Guerra condannata per adulterio.

Nessy Guerra è una cittadina italiana, vittima di violenza e minacce, condannata in Egitto per il reato di adulterio e costretta da anni a vivere nella paura insieme alla sua bambina. Ora l’arresto dell’ex marito, avvenuto per le minacce ai funzionari del consolat x.com

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