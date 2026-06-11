Eccellenza accademica | 58 giovani premiati tra Treviso e Venezia

Tra Treviso e Venezia, 58 studenti sono stati premiati per eccellenza accademica. Le specializzazioni più rappresentate tra i premiati includono materie scientifiche e umanistiche. Il legame familiare con il mondo accademico o professionale ha avuto un ruolo nel numero di studenti premiati, anche se i dettagli specifici non sono stati forniti.

? Punti chiave? In Breve Cinquantaotto giovani premiati da CentroMarca Banca per l’eccellenza accademica ottenuta a Treviso e Venezia. CentroMarca Banca ha premiato 58 giovani meritevoli durante la cerimonia di consegna dei contributi allo studio svoltasi venerdì 5 giugno presso il Move Hotels di Mogliano Veneto. L’evento ha celebrato il percorso di studenti che hanno raggiunto i massimi voti, rappresentando una realtà composta da 33 donne e 25 uomini. La platea ha accolto i risultati di chi ha saputo trasformare l’impegno scolastico in traguardi concreti, con una forte presenza territoriale: 35 premiati provenivano dalla provincia di Treviso e 23 dall’area di Venezia. Tra i ragazzi premiati figurano 45 figli di soci e 13 soci stessi dell’istituto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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