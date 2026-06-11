A Taranto, gli autovelox installati sono tutti disattivati da mesi, inclusi quelli di via Ancona. La sospensione è dovuta a ricorsi presentati contro il Comune, che ha portato allo stop delle apparecchiature. Nonostante il decreto Salvini, che aveva previsto misure per l’uso di autovelox, nel capoluogo pugliese la macchina della polizia locale non è operativa da tempo. La situazione resta invariata fino a nuove decisioni ufficiali.

A Taranto città, ormai da mesi, gli autovelox installati sono tutti disattivati. In particolare quelli di via Ancona sono stati “spenti” a causa di ricorsi dove il Comune soccombeva. «E non ne sono previsti altri - spiega il comandante della Polizia locale, Michele Matichecchia - preferiamo scoraggiare gli eccessi con le telecamere nelle corsie preferenziali. Ma non vogliamo fare cassa sui cittadini». Negli ultimi due anni, invece, l’introduzione di autovelox e sistemi di rilevazione della velocità lungo la Statale 100 e la Statale 7 Appia ha rappresentato una svolta significativa nel contesto della sicurezza stradale nella provincia di Taranto. I dati disponibili sono chiari: dall’attivazione degli apparecchi di controllo elettronico, lungo il tratto di Statale 100 che collega Mottola a Massafra, non si sono più registrate vittime. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Dilemma autovelox: la città resta senza nonostante il decreto Salvini

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