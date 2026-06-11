BRY G presenta “BLACKOUT”, un brano che affronta la fragilità mentale. La canzone si concentra su ciò che accade dopo una crisi, evidenziando le difficoltà di chi si trova a dover ricostruire se stesso. Il testo descrive le emozioni e le sfide di un momento di oscurità, senza entrare in dettagli personali. La musica accompagna questa narrazione, offrendo uno spazio di riflessione su un tema delicato e spesso difficile da affrontare.

C’è chi racconta una fine e chi sceglie di raccontare ciò che accade dopo. È da questa prospettiva che nasce “BLACKOUT”, il nuovo EP di BRY G, un lavoro che utilizza l’esperienza di una rottura sentimentale come punto di partenza per riflettere sui meccanismi con cui la mente reagisce al dolore e ai cambiamenti più profondi. Il progetto prende il titolo dal blackout mentale come condizione psicologica che può manifestarsi nei momenti di maggiore sofferenza come forma di autodifesa. Quando il dolore raggiunge il suo punto più alto, il cervello tende infatti a spegnere parte delle emozioni, generando una sorta di distacco che coinvolge non soltanto la sofferenza, ma anche la capacità di percepire le sensazioni positive. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Con “BLACKOUT”, BRY G esplora il tema della fragilità mentale attraverso la musica

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Musica e salute mentale: canzoni che parlano di fragilità, abisso e rinascitaLa musica ha da sempre un legame forte con le emozioni e i sentimenti delle persone.