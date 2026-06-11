StudiaOra, in collaborazione con UnitelmaSapienza, ha annunciato di essere diventato partner ufficiale di diversi atenei italiani. La piattaforma ha anche sviluppato nuove funzionalità per supportare gli studenti. L'accordo con UnitelmaSapienza permette di offrire servizi e risorse accademiche più ampie, mentre le nuove iniziative sono rivolte a migliorare l’esperienza di studio online. Sono stati resi noti dettagli riguardanti le collaborazioni e le attività future.

StudiaOra.it ti offre Il team di StudiaOra in collaborazione con UnitelmaSapienza, ha anche creato una serie di guide dedicate a tutti i processi per l'iscrizione e l'immatricolazione: Inoltre ulteriori guide su: Fare correttamente l'autocertificazione su UnitelmaSapienza sarà fondamentale per accedere ai prezzi ufficali dell'Università comprensivi di agevolazioni e convenzioni ove applicabili. Quindi, sarà fondamentale in questa fase, Questo significa che ogni studente può contare su un'assistenza personalizzata e costante, avendo la sicurezza di non dover affrontare da solo i passaggi burocratici più delicati. Un team professionale e dedicato sarà a completa disposizione dello studente. A disposizione anche i tutor per guidarti per quanto riguarda i Uno dei momenti più complessi per i futuri studenti è l'iscrizione online. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: StudiaOra: Partner Ufficiale UnitelmaSapienza e i Migliori Atenei Italiani

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