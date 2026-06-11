Canada-Bosnia Erzegovina prima giornata-Gruppo B-fase finale Mondiale 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Canada e Bosnia-Erzegovina si disputa come prima giornata del Gruppo B nel Mondiale 2026. Il Canada partecipa per la terza volta a un torneo mondiale, mentre per la Bosnia-Erzegovina si tratta della seconda presenza. La gara si svolge nel contesto della fase finale del torneo e sarà trasmessa in diretta. Le probabili formazioni sono state annunciate, ma non sono ancora definitive.

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Gara valida per la prima giornata del Gruppo B della fase finale Mondiale 2026. I canadesi sono alla loro terza partecipazione ad un torneo iridato, mentre per i bosniaci è la seconda volta e sognano il grande colpo. Canada-Bosnia Erzegovina si giocherà venerdì 12 giugno 2026 alle ore 21 presso il Bmo Field di Toronto. CANADA-BOSNIA ERZEGOVINA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I canadesi in questo 2026 ha vinto solo contro Guatemala e Uzbekistan, pareggiando contro Islanda, Tunisia e Irlanda. Tra gli elementi di maggior spicco della Nazionale di Marsch figurano l’attaccante David, il mediano d’esperienza Eustaquio, l’esterno Buchanan e il laterale Davis. I bosniaci sono reduci da due recenti pareggi contro Macedonia del Nord e Panama. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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