La redazione di Byoblu non ha ancora ricevuto gli stipendi di maggio, mentre si discute di come l'intelligenza artificiale possa sostituire circa quaranta dipendenti in difficoltà. La questione riguarda sia i pagamenti non effettuati sia l’uso crescente dell’IA per ridurre il personale. La situazione ha generato tensioni tra i membri della redazione e le decisioni relative ai licenziamenti.

? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione contenuta facilita la transizione di Byoblu verso modelli editoriali basati sull’intelligenza artificiale. Fonte Eurostat? Byoblu cessa l’attività e si trasforma in un modello basato sull’intelligenza artificiale. Il sito web e i profili social di Byoblu sono diventati irraggiungibili a partire dal 5 giugno, segnando la fine della testata nota come la TV dei cittadini. Questa interruzione improvvisa ha scatenato una disputa tra il fondatore Claudio Messora e circa quaranta dipendenti della redazione. Mentre i lavoratori lamentano il mancato versamento degli stipendi relativi al mese di maggio, Messora ha presentato Byoblu 3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Byoblu verso l’IA: crisi finanziaria e scontri con la redazione

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La chiusura di Byoblu e la lite tra la redazione e Claudio MessoraIl sito, gli account social e l'archivio di Byoblu sono stati rimossi e resi inaccessibili dal 5 giugno.

Intelligence su un falso sito di news: redazione creata con l’IARecentemente è stato scoperto un sito di news che utilizza un’intelligenza artificiale per creare una redazione fittizia.

Argomenti più discussi: INGEGNERE DI GAZA DIRETTO A TOR VERGATA ARRESTATO DA IDF: L’ENNESIMO RAPIMENTO DELLE FORZE OCCUPANTI?; La chiusura di Byoblu e la lite tra la redazione e Claudio Messora; A fianco della redazione di Byoblu; Comunicato della Redazione di Byoblu.

COMUNICATO DELLA REDAZIONE Byoblu, la denuncia della redazione: Impedito l’accesso ai canali ufficiali mentre l’ex Presidente Messora apre sito con uso dell’IA Milano, 9 giugno. Dallo scorso 5 giugno la redazione di Byoblu è impedita nello svolgime x.com