Byoblu verso l’IA | crisi finanziaria e scontri con la redazione
La redazione di Byoblu non ha ancora ricevuto gli stipendi di maggio, mentre si discute di come l'intelligenza artificiale possa sostituire circa quaranta dipendenti in difficoltà. La questione riguarda sia i pagamenti non effettuati sia l’uso crescente dell’IA per ridurre il personale. La situazione ha generato tensioni tra i membri della redazione e le decisioni relative ai licenziamenti.
? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione contenuta facilita la transizione di Byoblu verso modelli editoriali basati sull’intelligenza artificiale. Fonte Eurostat? Byoblu cessa l’attività e si trasforma in un modello basato sull’intelligenza artificiale. Il sito web e i profili social di Byoblu sono diventati irraggiungibili a partire dal 5 giugno, segnando la fine della testata nota come la TV dei cittadini. Questa interruzione improvvisa ha scatenato una disputa tra il fondatore Claudio Messora e circa quaranta dipendenti della redazione. Mentre i lavoratori lamentano il mancato versamento degli stipendi relativi al mese di maggio, Messora ha presentato Byoblu 3. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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La chiusura di Byoblu e la lite tra la redazione e Claudio MessoraIl sito, gli account social e l'archivio di Byoblu sono stati rimossi e resi inaccessibili dal 5 giugno.
Intelligence su un falso sito di news: redazione creata con l’IARecentemente è stato scoperto un sito di news che utilizza un’intelligenza artificiale per creare una redazione fittizia.
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