Cesena, 11 giugno 2026 – Enrico Fiumana, maturando di 18 anni, è uno degli studenti che hanno affisso lo striscione con la scritta “ L’Italia agli italiani ” alle finestre del liceo classico Monti. In molti sono intervenuti per giudicare questo gesto. Ora uno degli autori fornisce la sua versione. Perché avete scelto quel messaggio? “Non c’è stata alcuna premeditazione, è stata una cosa estemporanea nata sul momento. Abbiamo portato un messaggio di speranza e di amore per la nazione ispirandoci a una frase di Giosuè Carducci”. Pensavate a particolari criticità con le quali vi trovate a fare i conti? “Se per problemi si intendono quelli generati da degrado e insicurezza cito il tentativo di incursione in classe durante lezione da parte di uno sbandato avvenuto tre anni fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bufera sullo striscione al liceo Monti, parla uno degli studenti sanzionati: “Gesto spontaneo, il razzismo non c’entra”

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