L’estate 2026 porta aumenti nelle spese degli italiani, tra cui bollette, carburante e centri estivi. Le tariffe energetiche sono salite, così come i prezzi del carburante, mentre le iscrizioni ai centri estivi hanno registrato un incremento rispetto all’anno precedente. Le famiglie devono affrontare costi più elevati per mantenere le abitudini estive, con una crescita significativa delle spese complessive. Le variazioni nei prezzi si riflettono sulle diverse voci di spesa legate alla stagione.

(Adnkronos) – L’estate 2026 è alle porte e gli italiani stanno iniziando a fare i conti con le numerose spese che caratterizzano questo periodo. Quali sono le principali spese che le famiglie dovranno affrontare? Quali quelle destinate a crescere e quelle in calo? Quali prezzi aumenteranno di più in estate? Diversi elementi vengono fuori dal. L'articolo Bollette, carburante e. centri estivi: tutti gli aumenti dell’estate proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Estate 2026 sempre più cara: tutti gli aumenti tra viaggi, carburante e... gelato

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