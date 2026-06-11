Assicurazioni agricole | nuovi parametri per mais e viticoltura 2026
Per il 2026, sono stati aggiornati i parametri delle assicurazioni agricole. I massimali per il mais destinato alla polenta sono stati modificati, così come i tetti economici per le uve DOP e IGP. Le nuove soglie stabiliscono limiti diversi rispetto agli anni precedenti, con variazioni specifiche per ciascun raccolto. Le modifiche riguardano principalmente gli importi massimi coperti dalle polizze assicurative e sono state approvate dall’autorità competente. Non sono stati annunciati altri dettagli sui criteri di calcolo o sui parametri di valutazione.
? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). Con la crescita del PIL contenuta, i nuovi parametri assicurativi per mais e vino mirano a stabilizzare i rischi agricoli. Fonte Eurostat? Nuovi parametri per le assicurazioni agricole: il decreto del 13 maggio 2026. Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha approvato il decreto del 13 maggio 2026 che definisce i nuovi Standard Value per le colture vegetali. Questa misura stabilisce i valori medi annui di produzione e i tetti massimi assicurabili attraverso il mercato agevolato. Il provvedimento incide direttamente sulla gestione dei Fondi di mutualità, regolando la quota massima di adesione alle coperture per il triennio che comprende il 2024, il 2025 e il 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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