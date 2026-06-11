Assicurazioni agricole | nuovi parametri per mais e viticoltura 2026

Notizia in breve

Per il 2026, sono stati aggiornati i parametri delle assicurazioni agricole. I massimali per il mais destinato alla polenta sono stati modificati, così come i tetti economici per le uve DOP e IGP. Le nuove soglie stabiliscono limiti diversi rispetto agli anni precedenti, con variazioni specifiche per ciascun raccolto. Le modifiche riguardano principalmente gli importi massimi coperti dalle polizze assicurative e sono state approvate dall’autorità competente. Non sono stati annunciati altri dettagli sui criteri di calcolo o sui parametri di valutazione.