Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 10 giugno 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio presenta alcune criticità segnalate da Astral infomobilità. La rete stradale mostra rallentamenti e congestioni in diverse zone della città. Non sono stati comunicati incidenti o lavori in corso che possano influire sulla circolazione. La situazione resta sotto monitoraggio e vengono forniti aggiornamenti periodici per gli utenti in transito.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in carreggiata interna un incidente causa code tra la Cassia la Cassia bis più avanti code per traffico intenso tra la Nomentana e la Prenestina e infine code a tratti tra le uscite Laurentina Ocean in carreggiata esterna sempre code a tratti tra la Roma Fiumicino e la Nomentana ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo sempre per traffico code a tratti tra Portonaccio il raccordo anulare In quest'ultima direzione mentre nel senso posto auto in coda tra fiorentini e Portonaccio diamo uno... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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