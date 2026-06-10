Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 10 giugno 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi sulla rete stradale regionale. Nessuna informazione specifica su incidenti o lavori in corso è stata fornita in questa prima nota. La redazione continuerà a monitorare e aggiornare le informazioni in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano il raccordo anulare in carreggiata interna code per traffico intenso tra la Cassia e la Salaria Più avanti si sta in coda tra la Bufalotta alla Prenestina infine code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino Aurelia carreggiata esterna invece un incidente provoca file tra le uscite Roma Fiumicino e Casilina Ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code a tratti per traffico intenso tra la tangenziale est e il raccordo anulare In quest'ultima direzione andiamo sulla Roma Fiumicino si sta in coda tra l'ANSA... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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